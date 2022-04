Socialisten tonen zich solidair met oorlogsvluchtelingen en geven jong talent podiumkansen op 1 mei

“Het is als het ware weer een beetje opnieuw starten, weer opbouwen en een publiek creëren. Toch zijn we blij dat we na twee jaar op onze honger te zitten, kunnen uitpakken met een mooi programma naar aanleiding van 1 mei”, opent Michèle Hostekint. “Starten doen we op meiavond, zaterdag 30 april. In het kader van Volta RSL, het gratis stadsfestival dat muziek en jonge helden naar de stad brengt, is er in café St. Georges aan het Stationsplein onze Jonge Helden Rock Rally.” “We verwelkomen jong talent uit Kortrijk en Oostende”, weet Anwar Ladlani. “Vanaf 20.30 uur zullen zij elk het beste van zichzelf geven. De winnaar mag optreden op 1 mei zelf. We sluiten de avond trouwens af met een dj-set van Nathalie Maes.”

Spaghetti Solidarité

Op 1 mei zelf is het Stationsplein het epicentrum van de festiviteiten. “We starten de dag vanaf 11.30 uur met een apéro gevolgd door onze Spaghetti Solidarité”, aldus Hostekint. “We zitten eindelijk weer samen aan tafel, maar willen vooral solidair zijn met mensen die zich in oorlogssituaties bevinden of op de vlucht zijn. Een bord spaghetti (vlees of veggie) kost 12 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar Oekraïne, maar ook andere slachtoffers en vluchtelingen van oorlog vergeten we niet. Want solidariteit is wat ons écht verbindt. Radio Communal en Jazzavan zorgen voor heerlijke deuntjes en onthaasting, en voor de kinderen is er animatie voorzien op het Stationsplein.”

Volledig scherm #HACKtrack laat op 1 mei van zich horen. © Maxime Petit

Vanaf 14 uur neemt Volta RSL het onder de noemer ‘make music, not war’ volledig over. De lokale beroemdheden van het hiphopcollectief #HACKtrack staan er als eerste op het podium. “Om 16 uur is het aan de winnaars van onze Rock Rally en om 17 uur verwelkomen we het nieuwe Roeselaarse grunge-rock-collectief Queen Golem op het podium”, aldus Anwar. “Afsluiten doen we om 18 uur met de punk rock en skatepunk van RatRace Rejects.”

Tickets voor Spaghetti Solidarité kosten 12 euro en zijn te koop in café St. Georges of via 0478/42.02.21. Volta RSL is gratis.