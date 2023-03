Sneeuwprik leidt niet tot overrompeling in onze ziekenhuizen: “Mensen zijn duidelijk voorzichtig geweest”

In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt werden zelfs geen patiënten opgenomen met sneeuwgerelateerde verwondingen. Bij de collega’s van de Izegemse Sint-Jozefskliniek was dat wel het geval; “Enkele opnames, voornamelijk van mensen die zijn uitgegleden, maar we noteerden geen zware trauma’s”, klinkt het. “De lichamelijke gevolgen bleven dus beperkt.” Zelfde verhaal in het AZ Delta, waar men vermoedt dat de mensen duidelijk voorzichtig zijn geweest. Sneeuw, zo leert de ervaring, is ook minder verraderlijk dan ijs- en rijmplekken, die je vaak niet snel (genoeg) opmerkt. Bij de hulpverleningszone Midwest moest geen enkele ziekenwagen uitrukken voor ‘sneeuwslachtoffers’. De politiezone RIHO (Roeselare/Izegem/Hooglede) noteerde drie ongevallen met stoffelijke schade. Twee daarvan waren kop-staart aanrijdingen in een file. Het derde gebeurde op het kruispunt van de Ieperseweg met de Moorseelsesteenweg in Rumbeke.