Smart City Data Platform van Roeselare, Brugge en Leuven wint prestigieuze internationale award: “Wereldwijd een voorbeeld als slimme stad”

Roeselare bundelde vorig jaar de krachten met Leuven en Brugge om de markt te bevragen voor de aankoop van een dataplatform. Via een raamcontract kochten ze onlangs gezamenlijk een Smart City Data Platform aan bij het consortium Urban Sense, vertegenwoordigd door Cegeka en Sirus. Op die manier gaven de drie steden een aanzet voor een standaard dataplatform voor alle andere Vlaamse steden en gemeenten. Het “Smart City Data-platform” is de belangrijkste bouwsteen voor de architectuur met slimme data. Op dit platform worden de Internet of Things-sensordata en andere (authentieke) databronnen samengebracht. Door gegevens te koppelen kunnen de drie stadsbesturen beter onderbouwde beleidsbeslissingen nemen. Daarnaast opent het platform deuren voor tal van innovaties, al dan niet in samenwerking met andere overheden, zowel nationaal als internationaal, bedrijven, burgers en/of onderwijsinstellingen.

Met het platform konden Roeselare, Brugge en Leuven de jury overtuigen tijdens het prestigieuze Smart City Expo World Congress. Dit congres in Barcelona is ’s werelds grootste vakbeurs op vlak van technologie in de steden van morgen, met 24 000 bezoekers en een vertegenwoordiging van 140 landen. Schepen Matthijs Samyn, bevoegd voor ICT en Smart City is in de wolken. “Deze award is de kroon op het baanbrekende werk dat Roeselare levert op het vlak van digitale ontwikkelingen. Deze internationale erkenning betekent dat we wereldwijd een voorbeeld zijn als slimme stad”, reageert hij.