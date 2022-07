Sloop Zuidpand heeft impact op verkeer

Roeselare Jonge drugskoe­rier mag na bijna 5 maanden cel verlaten na arrestatie in Roeselare

Een 21-jarige Franse drugskoerier die op 8 februari in Roeselare betrapt kon worden, mag na bijna 5 maanden de cel verlaten. Een gevolg van de veroordeling tot 15 maanden celstraf die hij woensdag van de rechter in Kortrijk kreeg. Enkel de periode van voorhechtenis is immers als effectieve celstraf uitgesproken, de rest voorwaardelijk. Zijn Peugeot 306 is hij wel kwijt en hij moet nog een boete van 800 euro betalen.

