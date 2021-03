Slechts vier nieuwe positieve gevallen bij Dovy Keukens: “Volgende week starten we de productie weer op”

INTERVIEW. Wie is Donald Muylle (69), de man van de reclame­spot­jes van Dovy Keukens? “Mijn vader heeft mij laten zitten. Ik wilde me bewijzen”

6 maart ‘’t Is hier Donald Muylle, hé,” zegt hij in zijn nieuwste reclamespot op televisie, alsof we hem al jaren kennen. Dat we hem hèrkennen, dat is zeker. In de categorie Donald zijn enkel Trump en Duck nog bekender. Typetjes, alledrie, want van de echte Donald Muylle zien we op tv niet veel. Dat is een verstandige, bescheiden, allesbehalve naïeve selfmade man, die van het leven veel lessen heeft gekregen. “Mijn vader heeft mij laten zitten, ik heb kanker gehad, ik ben bijna failliet geweest, en dat is allemaal lastig geweest, maar omzien doe ik niet.”