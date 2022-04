Slachtoffer schietpartij Sterrebos getuigt: “Vrees voor mijn leven als schutter wordt vrijgelaten”

Het Roemeense slachtoffer had al een tijdje een overspelige relatie met de partner van Kevin H. uit Moorsele. Hij had de vrouw leren kennen op de werkvloer in een bedrijf in Rumbeke. Dat was H. ook ter ore gekomen. “Hij belde me plots, om eens af te spreken en erover te praten, eerst met ons drieën samen, wat later met mij alleen”, vertelt het slachtoffer. Op vrijdagavond 18 februari vond de afspraak plaats. “Zowel de vrouw als ikzelf vertelden hem dat we elkaar gewoon al twee keer hadden gezien, een leugentje”, vervolgt de Roemeen. “Hij leek het te begrijpen en wou naar eigen zeggen vrede sluiten. Maar aan het Sterrebospark stapte hij uit en nog voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, kwam hij langs achter. Ik zag nog net een vlam. Hij schoot me met een wapen tussen mijn oor en mijn kaak neer. Ik hoorde niets meer, begon te bloeden en liep weg. Hij leek wel verbaasd dat ik nog altijd recht bleef staan. Hij stapte in zijn auto en probeerde me achterna te rijden maar ik kon in het park weglopen. Een vrouw die toevallig passeerde en me zag bloeden, belde de hulpdiensten.”