Skitalenten Juul (15) en Marilou (8) veroveren acht bekers in vier maanden tijd: “Trainen in Oostenrijk wierp heel snel vruchten af”

Roeselare heeft er twee skikampioenen bij. Juul Vansteenkiste (15) en zijn jongere zusje Marilou (8) pakten dit seizoen de ene na de andere prijs in de skisport. In amper vier maanden tijd veroverde het duo samen liefst acht bekers op de slalom en de reuzenslalom. In de krokusvakantie werd Juul tweede op het Vlaams kampioenschap in Oostenrijk.

Belgen en de skisport. Het is lang niet altijd een combinatie geweest die garant staat voor grote successen. Maar als het aan Juul en Marilou ligt is het een kwestie van tijd voor daar verandering in komt. “Als ze zo doorgaan ga ik toch een flinke trofeeënplank moeten ophangen in hun kamers”, lacht vader Thomas Vansteenkiste. Hij is zelf ook een fervent skiër, weliswaar louter recreatief. “Met ons gezin gaan we zowat twee keer per jaar skiën. Op een van die reizen kreeg ik te horen dat mijn zoon talent had en zo is de sneeuwbal eigenlijk aan het rollen gegaan. Vijf jaar geleden sloot Juul zich aan bij het Ice Mountain Racing Team in Komen en zo kreeg hij de smaak echt te pakken. Al is Juul eigenlijk pas een half jaar geleden gestart met trainen voor de slalom. Samen met de trainer en zijn zoon trok hij dit seizoen zowat om de drie weken naar Oostenrijk om er te gaan trainen in de bergen. Vaak gaan we met het hele gezin mee. Niet bij de deur en de sport is evenmin goedkoop, maar skiën zonder sneeuw gaat nu eenmaal niet.”

Volledig scherm Juul Vansteenkiste in actie © Guido Vansteenkiste

Quote Indoor en outdoor skiën vergt een heel andere techniek. En in de piste in Komen heb ik alles eigenlijk al geleerd wat ik kan leren. Dus ben ik erg blij dat ik de kans heb om zoveel buiten in de bergen te trainen.” Juul Vansteenkiste

Snel resultaten

De outdoortrainingen leverden verrassend snel resultaten op. In de kerstvakantie werd Juul, die sportwetenschappen volgt in de sportschool in Blankenberge, twee keer derde op het Belgisch kampioenschap in de slalom en de reuzenslalom, terwijl hij in de krokusvakantie op het Vlaams kampioenschap in dezelfde disciplines twee keer zilver pakte. Nochtans “Indoor en outdoor skiën vergt een heel andere techniek. En in Komen heb ik alles eigenlijk al geleerd wat ik kan leren. Dus ik ben dolblij dat ik de kans heb om zoveel buiten in de bergen te trainen”, vertelt Juul. “Ook van school uit is er gelukkig begrip en heb ik een speciaal statuut gekregen. Doorgaans vertrekken we al op woensdag richting Oostenrijk, om dan op zondag terug te keren. Binnen twee weken is er trouwens een internationale wedstrijd in Italië, waarop ik me ga meten met de wereldtop. Daar kijk ik nu al erg naar uit. Wat de ambitie is op lange termijn? Blijven groeien in de sport. En uiteraard zou het fantastisch zijn om ooit op de Olympische Spelen te mogen staan.”

Volledig scherm Juul Vansteenkiste © Maxime Petit

Maar Juul is niet het enige skitalent in het gezin. Ook de negenjarige Marilou is goed op weg om een skikampioene te worden. Terwijl haar broer nu vooral op de bergflanken traint, is Marilou elke zaterdag in Komen te vinden. “De reuzenslalom is mijn favoriet”, vertelt ze trots. Nochtans is dat geen evidente discipline. Niet alleen dienen er twee runs afgelegd te worden en dienen skiërs razendsnel tussen de vlaggen te navigeren, fouten worden ook genadeloos afgestraft. Voor wie valt of stilstaan, zijn beide runs meteen voorbij. Maar net als haar broer heeft Marilou ook al vier mooie trofeeën staan. Ze werd dit seizoen tweede op het BK reuzenslalom, pakte twee keer brons op het Vlaams kampioenschap en kreeg een gouden trofee van Vlaanderen in de reuzenslalom.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.