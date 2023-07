Skaters wagen zich aan marathon

Dankzij kinderraad Zilverberg­school groeit maïsdool­hof langs Ieperseweg: “Eind juli openstel­len”

Langs de Ieperseweg in Beitem groeit een maïsdoolhof. Het gaat om een initiatief van de kinderraad van de Zilverbergschool die op de laatste schooldag even poolshoogte ging nemen bij het doolhof in wording. Eind juli wordt het maïsdoolhof, inclusief uitkijkplatform en spelletjes officieel geopend. “Dan zal iedereen volop kunnen ‘rottekotten’ in de maïs”, glundert Valentine De Groote, leerlinge van het zesde leerjaar van de Zilverbergschool.