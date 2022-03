Sint-Jozefstraat en geparkeerde auto besmeurd door frituurolie: “Flessen frituurolie worden bommetjes in vuilniswagen”

Ardooie Larie en Ape(n)school op Ardooise Buiten­speel­dag

Ardooie neemt op woensdag 20 april deel aan de Buitenspeeldag. Die dag wordt de site van De Ark omgetoverd tot een gigantisch buitenspeelterrein. Kinderen leren er raketten maken, kunnen zich uitleven op springkastelen, met fietsjes en go-carts, deelnemen aan volksspelen of plaats nemen op de alternatieve en bovenal speelse schoolbanken van de Larie en Ape(n)school. De Buitenspeeldag is gratis en voor iedereen, maar kinderen jonger dan 8 jaar moeten vergezeld zijn door een volwassen begeleider. Speelkledij is aangeraden. De activiteiten starten om 14 uur en lopen tot 17 uur, maar er is speelplezier van 13.30 tot 18.30 uur. Er wordt ook een lentebar voorzien. Groepen van meer dan 15 personen moeten op voorhand reserveren via info@ardooie.be.

