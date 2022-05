Signalisatie moet fietssnelweg F32 herkenbaarder maken, ook verdere realisatie richting Brugge op de agenda

De fiets wordt steeds populairder als vervoersmiddel. Die mobiliteitsswitch willen zowel de Provincie West-Vlaanderen als de Stad Roeselare verder aanmoedigen door in te zetten op degelijke infrastructuur zoals fietssnelwegen die de Vlaamse steden met elkaar verbinden. “Metingen leren ons dat de fietssnelwegen steeds vaker gebruikt worden”, opent gedeputeerde voor mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Dit hebben we te danken aan de elektrische fiets en de speedelec die ervoor zorgen dat de fiets vaak het snelste vervoermiddel is, de hoge brandstofprijzen, het positieve effect dat fietsen heeft op de fysieke en mentale gezondheid en het feit dat de fiets goed is voor het klimaat.”

Signalisatie

Roeselare wordt doorsneden door vier fietssnelwegen: de F37 die Ieper en Deinze verbindt, de F 36 richting Wielsbeke, de F361 naar Kortrijk en de F32 richting Brugge. Die laatste situeert zich langs het spoor en is voortaan uitgerust met de uniforme signalisatie die je op alle fietssnelwegen in Vlaanderen terugvindt. De Provincie werkt hiervoor samen met het autonoom provinciebedrijf Westtoer, dat instaat voor het plaatsen en onderhouden van de borden. “De signalisatie zorgt ervoor dat de fietssnelwegen duidelijk herkenbaar zijn. Zo weet de gebruiker dat hij een vlotte, veilige en comfortabele route aansnijdt waarmee hij rechtstreeks zijn bestemming bereikt”, aldus de gedeputeerde. “De signalisatie bestaat uit verschillende bouwstenen: van vloerstickers en verkeersborden tot fietspompen en zitbanken.”

Volledig scherm Deze vloerstickers werden maandag geplaatst op de F32. © Maxime Petit

De F32 is de derde fietssnelweg in de provincie waarop de huisstijl wordt toegepast. In het verleden werden ook al de F7 in Waregem en de F374 in Kortrijk en Zwevegem voorzien van een uniforme signalisatie. Later dit jaar is de F35 tussen Veurne en Diksmuide aan de beurt. Er wordt ook een signalisatieplan opgemaakt voor de F6 tussen Oostkamp en Brugge en voor de F351 (Vrijbosroute) tussen Kortemark en Langemark-Poelkapelle.

Beveren

Maar het plaatsen van de signalisatie betekent niet dat de F32 voltooid is. De fietsroute is nu al een belangrijke verbinding tussen het station en verschillende bedrijventerreinen maar moet meer worden. “Op Roeselaars grondgebied ontbreekt er nog een stukje in Beveren”, weet mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). “Om dit te realiseren moet er onderhandeld worden met drie bedrijven. De Provincie is hier aan zet maar ik hoor dat het goed zit.”

Volledig scherm De F32 is voortaan heel herkenbaar dankzij de nieuwe signalisatie. © Maxime Petit

‘Tutjes en brokjes’

Ook loopt er een onderzoek om de F32 vanuit Roeselare door te trekken naar Gits en Torhout. “Het tracé is uitgetekend”, weet de gedeputeerde. “Het Vlaams gewest trekt hier de onderhandelingen met de eigenaars inzake de verwervingen. Ik schat dat die eind dit jaar rond moeten zijn. Jammer genoeg is de realisatie een gegeven van ‘tutjes en brokjes’ maar die moeten resulteren in een fietsveilige, rechtstreeks verbinding tussen Brugge en Roeselare.” De gedeputeerde geeft tot slot nog het kostenplaatje voor de aanleg van de fietssnelweg mee. “Per kilometer moet je rekenen op een bedrag van 500.000 tot één miljoen euro, afhankelijk van de nood aan bijvoorbeeld tunnels of bruggen.”

Meer op www.fietssnelwegen.be.

LEES OOK:

Volledig scherm Provincie voorziet nieuwe signalisatie voor de fietssnelweg F32. © Maxime Petit

Volledig scherm Provincie voorziet nieuwe signalisatie voor de fietssnelweg F32. © Maxime Petit

Volledig scherm Provincie voorziet nieuwe signalisatie voor de fietssnelweg F32. © Maxime Petit