Siel en Judith winnen Tour de France voor spinners van sportclub Vision 21

Gezocht: 'compagnons' voor nieuwko­mers

Wil je nieuwe culturen leren kennen en nieuwkomers in Roeselare wegwijs maken? Wil je eenzaamheid en uitsluiting tegengaan en bijdragen aan een diverse stad waar elk verhaal telt? Dan ben jij de perfecte match voor het project Compagnons dat nieuwkomers en inwoners van Roeselare die hier al lang(er) wonen, aan elkaar verbindt. Wie zich engageert doet dit meteen voor een periode van zes maanden waarin je tweemaandelijks afspreekt met de nieuwkomer om samen een vrijetijdsactiviteit uit te oefenen. Ook zijn er opvolgmomenten voorzien. In ruil maak je nieuwe vriendschappen, breid je je netwerk uit, mag je deelnemen aan leuke groepsactiviteiten waar verbinding centraal staat en is er ook individuele opvolging door de projectmedewerker. Interesse? Meer via www.fmdo.be/projecten/compagnons.