Sidhu opent Shaan Tandoori in hartje Roeselare: “Roeselare zat te wachten op een Indisch restaurant”

Roeselare RSL Op Post zet de deuren open

RSL Op Post wordt op vrijdag 13 mei officieel geopend, een feest waar stad Roeselare al geruime tijd naar uitkeek maar waar corona zijn stokje voorstak. Daags nadien, op zaterdag 14 mei , is iedereen welkom in het voormalige postkantoor langs de Brugsesteenweg voor een opendeurdag met workshops en infostandjes om kennis te maken met het aanbod. Je kan er een portje darts spelen met Burtsport, bloemschikken, een dessert uit het Midden-Oosten maken, kennismaken met De Sociale Kruidenier, het Repaircafé, Kom af,… Er zijn om het half uur rondleidingen, het éco café is doorlopend open en er wordt aan de kinderen gedacht. ’s Middags kun je proeven van wat ‘Kaap de Keuken’ heeft klaargemaakt en tussen 15 en 16 uur is er pannenkoekenfestijn. Het volledige programma is te vinden op www.rsloppost.be voor het volledige programma. Voor bepaalde workshops moet je vooraf inschrijven. Dat kan via de website, via het onthaal ter plaatse, via 0492/18.31.07 of via rsloppost@roeselare.be.

4 mei