Serrefabrikant ACD zet verlof in met ontbijt in… pop-uprestaurant SERRE

“Met dit ontbijt willen we het ganse ACD-team in de bloemetjes zetten en bedanken voor hun harde inspanningen”, vertelt mede-eigenaar van ACD Lieven Develtere. “Ons bedrijf werd in 1986 opgericht en de laatste jaren zijn we steeds meer uitgegroeid tot een internationale speler, die niet alleen stijlvolle producten maakt, maar ook hard werkt aan een ecologische dynamiek. We volgen de wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatproblematiek, gezonde voeding, urbanisatie en algemeen welzijn en bieden hier met onze producten en communicatie een antwoord op.”