Seba blaast Son Vida nieuw leven in en heropent zaak op 1 april als Café D’echte: “Roeselare kan nog wel een toffe plek voor de jeugd gebruiken”

RoeselareSebastiaan - Seba - Goethals (21) blaast café Son Vida nieuw leven in. Op 1 april heropent hij de horecazaak langs de Roeselaarse Zuidstraat als Café D’echte. Hij mikt in eerste instantie op een jeugdig publiek. “Horeca zit me in het bloed”, aldus de jongeman.

Begin december gooiden Maikel Dancet en Bruce Decru de handdoek in de ring. Net geen vijf jaar nadat ze de leegstaande loungebar langs de Zuidstraat heropenden als sfeerkroeg Son Vida zagen ze door de coronamaatregelen geen toekomst meer voor hun zaak. Kort nadien liet Seba Goethals zijn oog op het pand vallen. “Ik kom uit een echte horecafamilie”, vertelt hij. “Mijn oom, Christophe Loontjens, baat al decennia lang brasserie De Eekhoorn uit aan het Stationsplein en mijn oma, Jeannine Degryse, heeft langs de Bruanestraat 28 jaar café Amerika gerund. Sowieso is zij nu al supertrots dat ik in haar voetsporen stap. Ze heeft gisteren al alle glazen in de toog afgewassen en had, ondanks haar 81 lentes, onmiddellijk zin om er weer zelf in te vliegen. Zelf deed ik de voorbije jaren trouwens ervaring op in De Eekhoorn, maar ook in Bistro Botanique en Den Arend.”

Sloop

Aanvankelijk droomde Seba van een eigen restaurant. In volle coronatijden startte hij met ‘Op Seba’s Wijze’ zelfs een eigen traiteurdienst op. “Maar uiteindelijk is een café toch meer mijn ding”, zegt hij. “Ik kende Son Vida eigenlijk totaal niet. Maar toen ik hoorde dat het pand leeg stond, ben ik begin dit jaar komen kijken. Ik was meteen overtuigd. Het is een mooie zaak met een ruim terras achteraan.” Dat er in de paasvakantie vlak naast zijn deur gestart wordt aan de ingrijpende werken om het Zuidpand te slopen en vervolgens residentie Mandelhof te bouwen, baart hem geen zorgen. “Ik heb geen schrik dat die werken een impact zullen hebben op mijn café. Enkel zal ik omwille van de veiligheid mijn terras enkele weken niet mogen gebruiken.”

Quote De naam van mijn café is een verwijzing naar mijn vrienden­groep, die al jaren door ‘t leven gaat als D’echte Sebastiaan Goethals

Vriendengroep

De voorbije maanden gaf Seba samen met zijn kameraden het café een volledige opfrisbeurt. Op vrijdag 1 april opent Café D’echte voor het eerst de deuren. “Die naam is een verwijzing naar mijn vriendengroep die al jaren door ’t leven gaat als D’echte. We zaten op een avond op café na te denken over een naam en al snel wisten we dat het D’echte moest worden. Ik mik met D’echte eerder op de jeugd. Ik heb het gevoel dat de Roeselare jongeren wel zitten te wachten op iets nieuws. Er is momenteel niet bijster veel te beleven in de stad dus kan Roeselare nog wel een toffe zaak gebruiken voor de jeugd. Maar sowieso is iedereen welkom om te genieten van een Stella van ’t vat, een Kasteelbier Rouge of iets anders.”

Tegen de zomer wil Seba ook graag het tuinhuis op het terras ombouwen tot bar. “Zo kan wie op het terras zit, vlot bediend worden. Ook denk ik eraan om op termijn wat tapas te serveren. Sowieso beschikt het café over een keuken en ik heb een koksopleiding gevolgd.”

Café D’echte is vanaf 1 april open van donderdag tot en met zaterdag vanaf 16 uur. “Ik overweeg nog om ook de zondag te openen. Op donderdag sluit het café om 3 uur, op vrijdag en zaterdag mag ik openblijven tot 5 uur.” Meer info op de Facebookpagina van Café D’echte.

