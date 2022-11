Schrijf je in voor boomplantactie Bergmolenbos

Roeselare De Overburen is een nieuwkomer in de nieuwste editie van de Gault&Millau-restaurant­gids met een score van 12/20

De nieuwste editie van de Belgische restaurantgids van Gault&Millau is maandag voorgesteld. Het is alweer de twintigste keer dat Gault&Millau de gids uitbrengt. De anonieme inspecteurs van de gids bezochten een jaar lang de fijnste restaurants van ons land, wat resulteerde in een gids met meer dan 1380 adressen, waarvan liefst 125 nieuwkomers en 168 stijgers. In de lijst met nieuwkomers vinden we één restaurant terug uit Roeselare.

