Scholenwedstrijd Boodschap van de Vredesduif focust op naar school in oorlogstijd

“Vorig jaar werkten 11 scholen en 33 klassen mee aan de wedstrijd die toen rond het thema ‘spelende kinderen in WOI’ draaide”, zegt voorzitter Geert Messiaen. “Dat was een unicum. Door mee te werken hieraan leren jongeren dat zij een eigen bijdrage kunnen leveren aan een verdraagzame samenleving. Boodschap van de Vredesduif is een preventie- en sensibilisatie-initiatief. Deelnemen aan plechtigheden is één zaak, blijven herinneren een tweede zaak, maar effectief herdenken voegt een bijzondere waarde toe.” Scholen die meer info willen of zich willen aanmelden voor het initiatief kunnen contact opnemen via ronny.vandamme@telenet.be en geert_messiaen@hotmail.com.