Schokkende cijfers van Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen: “Er meldt zich bijna één slachtoffer per dag aan”

West-VlaanderenHet Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen is sinds zes maanden operationeel en in die periode hebben zich er maar liefst 191 slachtoffers aangemeld. Dat is veel meer dan eerst verwacht. “Dit aantal illustreert des te meer dat seksueel geweld een groot en onderbelicht maatschappelijk probleem is”, zegt vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Bovendien blijft de overgrote meerderheid van deze feiten onder de radar en dus onbestraft. De verdere uitbouw van de Zorgcentra na Seksueel Geweld - er bestaan er inmiddels 7 – zorgt voor meer aangiftebereidheid en meer bewijslast, wat tot meer veroordelingen moet leiden.

Naar schatting gebeuren elke dag 100 verkrachtingen in ons land. Dat seksueel geweld een van de grootste maatschappelijke problemen is, moet je niemand meer van overtuigen. Maar de overgrote meerderheid van deze feiten blijft onder de radar. Veel slachtoffers zijn dusdanig getraumatiseerd, weten niet waar ze hulp moeten zoeken of durven geen aangifte doen uit vrees voor de dader. Naar schatting doet slechts 10% van de slachtoffers aangifte. Dit resulteert jaarlijks in meer dan 8.000 door de politie geregistreerde feiten van seksueel geweld. Maar ook wanneer er een klacht is, blijft het aantal veroordelingen dat hieruit voortvloeit te laag. Vaak komt dit door gebrek aan sluitend bewijs. In veel gevallen is het immers ‘woord tegen woord’. Slechts bij 900 van die 8.000 aangiftes kwam het effectief tot een veroordeling.

Totaalaanpak dankzij Zorgcentra na Seksueel Geweld

Voor vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz is de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit. De aangiftebereidheid bij de slachtoffers moet stijgen, de bewijslast moet toenemen en het aantal veroordelingen moet fors omhoog. Bovenal moeten veel meer slachtoffers geholpen worden en de weg naar de hulpverlening vinden. Daarom richtte de regering de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) op. Deze centra gaan uit van een multidisciplinaire aanpak met medische hulp, psychologische begeleiding en indien het slachtoffer dit wenst ook sporenafname en/of aangifte bij de politie.

Inmiddels bestaan er zeven Zorgcentra na Seksueel Geweld: in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Leuven, Luik en Roeselare. In 2023 openen nog centra in Limburg, Luxemburg en Namen. Op elk moment van de dag is er een team van artsen, forensisch verpleegkundigen, slachtofferhulp en psychologen aanwezig. Slachtoffers kunnen er 24 op 7 terecht. De kans om sporen te vinden, zoals onder meer DNA-materiaal of resten van weerloosmakende stoffen, daalt immers sterk na 72 uur. Het is van groot belang dat slachtoffers zo snel mogelijk sporen laten afnemen, waarmee politie en parket aan de slag kunnen indien het slachtoffer beslist om klacht neer te leggen. Ook dat kan te allen tijde bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Quote Achter alle statistie­ken gaan vreselijke drama’s en trauma’s schuil. Bovendien zijn er ongetwij­feld nog heel wat slachtof­fers die nog niet weten waar ze hulp kunnen vinden minister Vincent Van Quickenborne

191 slachtoffers in 6 maanden tijd

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van West-Vlaanderen werd op 8 maart van dit jaar geopend, in het centraal gelegen ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Volgens medisch coördinator Lieven Wostyn verwachtte men het komende jaar zo’n 220 aanmeldingen van slachtoffers, op basis van de cijfers van de andere zorgcentra. “Na zes maanden bedraagt het aantal geholpen slachtoffers echter al 191. De kans is dus groot dat het aantal aanmeldingen ver boven de 220 zal uitkomen”, zegt minister Van Quickenborne. In 70% van de gevallen ging het om verkrachting, in 30% om aanranding.

“Op basis van de voorlopige cijfers blijkt dat 177 van de 191 slachtoffers vrouwen zijn, ofwel 93%. Er meldden zich ook 13 mannen en 1 transvrouw aan bij het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. In 148 van de gevallen was er acute hulp nodig. Uit de cijfers blijkt dat ook veel minderjarigen het slachtoffer worden van seksueel geweld. 68 slachtoffers waren minderjarig op het moment van de feiten, of zo’n 36%. Bij 95% van de slachtoffers zijn sporen afgenomen. In de overige 5% van de gevallen was er reeds te veel tijd verstreken sinds de feiten”, aldus de minister. De aangiftebereidheid bij de slachtoffers in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in West-Vlaanderen bedraagt ongeveer 70%, want 131 van de 191 slachtoffers besloten om meteen ook klacht neer te leggen bij de politie.

Steeds meer slachtoffers vinden de weg

De hoge cijfers bewijzen dat seksueel geweld nog steeds erg grote proporties aanneemt. “Achter die statistieken gaan vreselijke drama’s en trauma’s schuil. Bovendien zijn er ongetwijfeld nog heel wat slachtoffers die nog niet weten waar ze hulp kunnen vinden. De eerste cijfers van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Roeselare zijn een hoopgevende indicatie dat meer slachtoffers de weg beginnen te vinden naar professionele hulpverlening”, besluit de minister. Ook het hoge percentage sporenafnames betekent een grotere kans op een sluitende bewijslast en meer veroordelingen. Sinds 1 juni is bovendien het nieuw seksueel strafrecht in werking, met zwaardere straffen voor verkrachting en aanranding.

