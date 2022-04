Schokkende beelden van vechtpartij met jongeren in station van Roeselare, politie start onderzoek: “Kan niet aanvaard worden”

Zondagnamiddag was een 14-jarige jongen uit de stationsbuurt aan de sportkooi onder de treinsporen aan het voetballen toen hij plots door een groepje van een 15-tal leeftijdsgenoten werd aangesproken. Ze wilden met hem eens praten naar aanleiding van moeilijkheden die hij op zijn school – VISO, nvdr. – had met een medeleerling. Het groepje lokte de jongen mee naar de trappenhal van het stationsgebouw. Niet toevallig, want die plek blijft verdoken voor de camera’s in de stad. Dat het onderzoek nu echter opgestart wordt naar aanleiding van filmpjes die de (mede-)daders zelf maakten en online zetten, is in dat opzicht wel ironisch te noemen.

In de trappenhal kreeg de 14-jarige jongen van zowel jongens als meisjes uit het groepje tal van slagen en schoppen te verwerken. Uiteindelijk kon hij ontsnappen en naar huis snellen. Hij liep heel wat blauwe plekken en kneuzingen op, heeft pijn aan kaak, hoofd en nek. Bij thuiskomst vertelde hij niet meteen wat er was gebeurd. “We kregen pas later op de avond de filmpjes via kennissen, die A. hadden herkend, doorgestuurd”, aldus de vader. “Dat doet pijn als ouder, je zoon zo afgemaakt te zien worden.. Zelf was A. te bang om het ons te vertellen. De daders hadden ook gezegd dat ze van ons of de politie geen schrik hadden.”

Sowieso onderzoek

De vader van het slachtoffer is van plan klacht in te dienen bij de politie. “Maar zelfs zonder klacht zullen we dit onderzoeken”, aldus Carl Vyncke van de politiezone Riho. “Dit zijn slagen en verwondingen. Er is geen klacht nodig om tot onderzoek over te gaan. Op basis van die beelden zal er sowieso een onderzoek opgestart worden.”

Begeleiding school

De vader van het slachtoffer stapte met de beelden ook al naar de school, omdat de problemen daar blijkbaar ontsproten. “De vechtpartij gebeurde niet in de school maar dat wil niet zeggen dat we niet begaan zijn met het lot van één van onze leerlingen”, reageert directeur eerste graad Patrick Soenen. “Ik ben van slag, vooral omdat ik op school niets opmerkte. We zullen dit serieus binnen het directieteam bespreken want dergelijk geweld kan niet aanvaard worden. De leerling moet geen schrik hebben om naar school terug te keren. We zullen hem goed opvangen en begeleiden. Ik kon ondertussen de vader al enigszins geruststellen. We zullen de leerling snel weer in onze school kunnen verwelkomen, daar ben ik van overtuigd.”

Veiligheid?

De vader van de jongen is daar zelf niet zo zeker van. “De school mag de veiligheid van mijn zoon nog kunnen garanderen. Van zodra hij er buiten stapt, kan ze dat niet meer. Ik geloof niet dat alles achter de rug is. De moeilijkheden zijn op school begonnen met verbale, racistische verwijten. A. heeft dat laten over zich heen gaan, omdat hij problemen wou vermijden. Ik vrees dat we zullen moeten overwegen om van school te veranderen. Spijtig, want A. haalde best goede resultaten. Enfin, we zien wel. De komende dagen blijft hij thuis. Pas na het raadplegen van een psycholoog zullen we een beslissing nemen over de verdere toekomst. Het is wel erg dat dat zoiets in Roeselare mogelijk is, op slechts enkele tientallen meters van een politiepost zelfs.”