Schoenen Etienne ruilt straks Wallenstraat in voor Westlaan: “De tijd was rijp voor een nieuw, eigen verhaal”

RoeselareSchoenen Etienne verlaat na tachtig jaar de vertrouwde stek in de Wallenstraat. Begin maart opent zaakvoerder Sybille Renier (49) de deuren van een gloednieuwe winkel in de Westlaan. “Een eenvoudige beslissing was het niet, precies omdat de winkel zo’n gevestigde waarde is in De Wallenstraat.”

Net voor de coronacrisis was Sybille, die al 31 jaar in de winkel staat, nog van plan om het bestaande pand te verbouwen. Maar dat plan veranderde. “Het is niet zo dat ik op zoek was naar een ander pand, maar louter toevallig zag ik dat het voormalige advocatenkantoor naast de Aldi-supermarkt te huur stond. Ik hou van moderne architectuur en zo ontstond een ideetje. Toen ik er op bezoek ging was het liefde op het eerste gezicht. Het is er iets ruimer dan in de Wallenstraat, van in de winkelruimte heb je zicht op de binnentuin en bovendien is er veel parking voor de deur, wat zeker voor iets oudere klanten een voordeel is.”

Nieuwe uitdaging

Toch twijfelde Sybille lang. “Door de jaren heen is Schoenen Etienne echt vergroeid geraakt met de Wallenstraat. Als iemand de Wallenstraat niet weet liggen, dan verwijst men in Roeselare naar Schoenen Etienne. Want dat weet iedereen wel zijn. Daar ben ik me bewust van. Maar na 31 jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Aan een nieuw, volledig eigen verhaal. En aan wat schwung in m’n carrière. Toen ik het nieuws van de verhuis bekend maakte waren de klanten bovendien meteen enthousiast. Bovendien zal Schoenen Etienne altijd Schoenen Etienne blijven, ongeacht de locatie. Destijds nam Johan Platteeuw de fakkel over van zijn vader Etienne en ik had de eer om op dat pad verder te bewandelen. Nu neem ik een nieuwe, eigen stap, maar de service en de kwaliteit blijven ongewijzigd.”

Volledig scherm Sybille Renier van Schoenen Etienne in Roeselare verhuist naar de Westlaan: "Het paard verhuist mee" © Sam Vanacker

Wat nog ongewijzigd blijft is de locatie van de kinderwinkel, die ondertussen al twaalf jaar aan de overkant van Schoenen Etienne zit. “Otto & Lili is gehuisvest in een mooi historisch pand en dat blijft ook zo. Ook de schoenenoutlet wat verderop blijft bestaan. De heren-en damescollectie verhuist wel naar de Westlaan. En ook ons houten paard verhuist trouwens mee. Dat paardje staat al decennia in onze winkel. Vandaag krijgen we nog steeds mensen over de vloer die zich herinneren dat ze er als kind op hebben gezeten. Het paard is een deel van de geschiedenis van de winkel. Als alles goed gaat, zal het begin maart te bewonderen zijn in de inkom van het pand in de Westlaan.”

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.