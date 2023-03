Scherp je motorrijvaardigheden aan tijdens Dag van de Motorrijder

Wie wordt Cultureel Ambassa­deur 2023-2025?

Genieten jouw culturele prestaties of deze van jouw vereniging erkenning buiten de stadsgrenzen? Behaalde je (inter)nationale prijzen of krijg je opdrachten in binnen- en buitenland door erkende kunstinstellingen? Dan ben jij misschien de geknipte kandidaat om Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2023-2025 te worden. Zowel professionele als niet-professionele kunstenaars, artiesten of verenigingen kunnen zich kandidaat stellen. Als Cultureel Ambassadeur krijg je naast de felbegeerde titel, die voor drie jaar geldt, ook publiciteit via de stedelijke communicatiekanalen. Daarnaast behoort ook een subsidie voor een project waarmee het imago van de stad uitgedragen wordt tot de mogelijkheden. Kandidaturen moeten voor 30 april ingediend worden op www.roeselare.be.