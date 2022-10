Schepen Hostekint ververst pampers in ’t Pagadderke op Dag van de Kinderbegeleider

“Vorige week zetten we al de Roeselaarse kinderbegeleiders in de bloemen via een bedankingsmoment, maar vandaag vinden we het belangrijk om ter plekke te gaan”, zegt de schepen. “De kinderopvangsector komt de laatste tijd veel in de media. De werkdruk is groot en vaak is het moeilijk om personeel te vinden. Nergens is de norm van aantal kinderen (9) per begeleider zo groot als in België en we voelen dat de kinderbegeleiders nood hebben aan meer ondersteuning. Het is belangrijk dat we als samenleving het belang van kinderopvang meer onderstrepen. De dienstverlening die kinderbegeleiders elke dag aanbieden, is van essentieel belang voor onze kinderen en bij uitbreiding voor de hele maatschappij.”