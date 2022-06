SASK laat kinderen kunst, wetenschap en techniek combineren in nieuw atelier

Rumbeke Dinsdag­markt doet WZC De Zilverberg aan

Na een corona-onderbreking van twee jaar doen de marktkramers van de wekelijkse dinsdagmarkt Woonzorg- & Dienstencentrum De Zilverberg weer aan. Na de wekelijkse markt in hartje Roeselare, zakken heel wat kraampjes op dinsdag 14 juni af richting de Knokuilstraat. De kramen worden er opgesteld in de tuin van De Zilverberg en van 14.30 tot 17 uur is het er shoppen geblazen. De Zilverbergmarkt is er in eerste instantie voor de bewoners en hun familie, maar ook mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden zijn er welkom. Je vindt er diverse marktkraampjes met kledij, snoep, groenten en fruit, pannenkoeken, eierkoeken en zoveel meer. Nagenieten van de markt kan op het tearoom-terras met een hapje, drankje en live muziek.

9 juni