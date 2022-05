Samyn Wonen toont schilderijen van Filip Decoster

Ardooie FOD Financiën helpt Ardooie­naars belastings­brief invullen

Hulp nodig bij het invullen van je belastingsaangifte? De Federale Overheidsdienst Financiën biedt hulp. In eerste instantie telefonisch via 0257/55 666. Maar daarnaast wordt er voor de Ardooienaars ook een zitdag georganiseerd in het gemeentehuis. Zowel loontrekkenden als gepensioneerden zijn er op maandag 13 juni welkom van 9 tot 12 en van 13 tot 15 uur. Het is wel verplicht om een afspraak te maken via het secretariaat van het gemeentehuis op 051/74.40.40. Per afspraak wordt één aangifte bekeken. Hier wordt een tijdspanne van 12 minuten uitgetrokken.

10 mei