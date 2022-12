Samen studeren kan op Kerelsplein en in ARhus

Roeselare Ardooise­steen­weg plaatse­lijk dicht

Op donderdag 8 december worden er in de Ardooisesteenweg twee losliggende rijwegdeksels hersteld. Dit ter hoogte van huisnummers 64 en 95. De straat wordt voor één dag afgezet. Er is een korte omleiding via de Fabrieksstraat en Hammestraat en vervolgens via de Spinnersstraat voor wie richting Onze-Lieve-Vrouwemarkt wil of via de Sint-Jorisstraat voor het verkeer richting Beversesteenweg.

7 december