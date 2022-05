Samen studeren in ARhus en Expo Roeselare

Heb je als student geen passende studie-omgeving in aanloop naar de examens? Dan kan je studeren in één van de studieruimtes die Stad Roeselare in samenwerking met de Jeugdraad ter beschikking stelt. In Mei en juni kan er gestudeerd worden in zowel de conferentiezaal van Expo Roeselare langs de Diksmuidsesteenweg en in ARhus op De Munt. In de expo kan je terecht van 17 mei tot en met 3 juli, zeven op zeven van 8 tot 19 uur. De conferentiezaal is niet beschikbaar op 16 en 17 juni. In ARhus kan je terecht van 17 mei tot en met 1 juli, van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. ARhus is dicht op 26 mei en 6 juni. Een studeerplek reserveren kan vanaf vandaag om 12.30 uur. Dit via https://vanrslshop.roeselare.be/Activities/Overview.