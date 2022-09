Samen rouwen om overleden huisdieren: Johan organiseert rouwcafé De Laatste Kwispel

Rumbeke ’t Souffleur­ke opent 41e speelsei­zoen met ‘De Klusjesman’

Theater ’t Souffleurke staat begin oktober op de planken van zaal OCAR in Rumbeke. Met de boulevardkomedie ‘De Klusjesman’ van de Franse auteur Eric Assous trappen ze hun 41e speelseizoen af. De regie en moderne bewerking van het stuk zijn in handen van Patrick Rozé. ‘De Klusjesman’ brengt het verhaal van Jean-Pieere die 25 jaar nadat hij Sophie in de steek liet opnieuw opduikt in haar leven. Zij leidt een niet al te goed draaiende uitgeverij en hij, de eens zo succesrijke bankier, zit helemaal aan de grond en komt bij zijn ex bedelen voor een job. Zij vernedert hem en neemt hem onder een valse naam in dienst als klusjesman. ’t Souffleurke tekent voor vijf voorstellingen: op 1, 5, 7 en 8 oktober om 20 uur en op 2 oktober om 15 uur. Op scène schitteren acht acteurs en na de voorstelling kan je napraten in de theaterbar. Tickets zijn te bestellen via https://tsouffleurke.be.

22 september