Rumbeekse priester wordt deken in Menen

Zeebrugge Op huizen­jacht in... Zeebrugge: “De prijzen zijn hier niet zo hard gestegen als in naburige kustgemeen­ten én het is hier rustiger”

De bouw van een nieuwe Zeesluis, de komst van een echt Kustpark en de omvorming van de Vismijnsite: Zeebrugge ondergaat de komende jaren ingrijpende veranderingen. De meest onbeminde badplaats aan de kust heeft echter wel troefkaarten in handen. We gaan op huizenjacht in Zeebrugge met Kristof Lescrauwaet van Immo Cauwe.

13 mei