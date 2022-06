Rumbeeks mobiliteitsplan krijgt definitief vorm: 15 nieuwe fietsstraten (maar de Guido Gezellelaan niet), uitbreiding zone 30 en aangepaste rijrichtingen

De Rumbekenaars kregen eind vorig jaar de kans om hun opmerkingen te formuleren inzake een ontwerp voor een vlottere en veiligere mobiliteit in Rumbeke. “Die hebben we allen grondig doorgenomen en verwerkt en nu is het nieuw mobiliteitsplan een feit”, zegt mobiliteitsschepen Stefaan Van Coillie (CD&V). Door de input van de burgers zijn er drie grote aanpassingen gebeurd aan het voorstel. “Zo is beslist om de Guido Gezellelaan toch niet om te turnen tot fietsstraat. Daarentegen zullen we het fietspad er verbreden met behoud van de bomen”, licht de schepen toe. “Aan het kruispunt met de Veldstraat zullen fietsers altijd voorrang hebben en meer plaats krijgen doordat er een stukje eenrichting komt voor wagens. Die zullen nog van aan de Azalealaan tot aan de Veldstraat kunnen rijden, maar niet meer in de omgekeerde richting. Zo kunnen we hier ook de straat verder vergroenen.”