Route de Roelevard zet stationsbuurt in volle transformatie in de kijker: “Nu al een hippe buurt, maar met het potentieel om de hipste te worden”

RoeselareDe wijk rond het Roeselaarse station is in volle verandering. Om alle nieuwe en opgefriste plekjes in de verf te zetten, sloeg de lokale middenstand de handen ineen met buurtbewoners en projectontwikkelaars om een nieuwe wandelroute uit te stippelen: Route de Roelevard, vernoemd naar het herontwikkelingsproject aan het station waar de eerste kantoren en handelsruimtes al eind dit jaar klaar moeten zijn. Wie die route aflegt, ontdekt niet alleen de (toekomstige) pareltjes van een buurt in volle metamorfose, maar maakt ook kans op een shop- en horecabon ter waarde van 50 euro.

De vernieuwing van het station en de directe omgeving ervan, de TRAX-site, Roelevard, het Moermanpark, de herontwikkeling van de site Van Marcke, de intentie van vijf zorgorganisaties om een nieuwe zorgsite te realiseren in de stationsbuurt, … Het zijn maar enkele van de projecten in de Roeselaarse stationsbuurt die de laatste jaren gerealiseerd werden of op de planning staan voor de nabije toekomst. Zeggen dat de omgeving ‘bougeert’, is dus zeker geen understatement. “Wij zijn eigenlijk enorm fan van de buurt”, zegt Thomas Vandercruysse, business unit manager bij projectontwikkelaar ION die samen met Steenoven het project Roelevard realiseert. “Het is een omgeving in volle expansie en transitie. Er zijn nu al heel veel toffe zaken aanwezig en in de toekomst wordt het echt een toffe woonbuurt voor gezinnen. Het is nu al een hippe buurt, maar met het potentieel om de hipste te worden.”

Volledig scherm Thomas Vandercruysse geeft het voorbeeld en scant een QR-code op het parcours. © Maxime Petit

QR-codes

Dat wordt nu belicht met de nieuwe wandeling Route de Roulevard die start aan restaurant De Overburen langs de Weverijstraat. De route is 6,5 kilometer lang, bestaat uit twee lussen en verbindt meer dan 30 bekende en minder bekende adresjes met een hart voor cultuur, natuur, horeca en sport. Op alle locaties ontdek je QR-codes. Als je die scant met je smartphone, ontdek je meer over de buurt, haar bewoners en handelaars. Zo ontmoet je aan de Kleine Bassin Louise Delputte die in een korte video uitlegt waarom lopen en fietsen er door alle werken alleen maar groener en dus ook leuker op wordt. “Langs het nabijgelegen water van de Kleine Bassin en de Ronde Kom kan je naar hartenlust fietsen, wandelen en lopen. In het verlengde hiervan wordt ook de Moermanparking, een betonplaat waar tot nog toe 300 wagens stonden, opengebroken en omgevormd tot een nieuws stadspark. Het wordt dé nieuwe groene plek in Roeselare om van alle rust te genieten en te sporten”, aldus Louise die ook verwijst naar de toekomstige Roelevardtunnel, die voetgangers en fietsers een hele omweg bespaart en onder de treinsporen recht naar het aanpalende skate- en sportpark zal leiden.

Volledig scherm Route de Roelevard loodst je door de ruime stationsbuurt. © Maxime Petit

Van Rodenbach tot Peegie

Andere Roeselarenaars die je warm maken voor hun buurt zijn Ignace Defever van hotel De Bonte Os, Rudi Ghequire van Brouwerij Rodenbach, Filip Sobry van Bar Giraf en Studio Arsène, Wilfried Devoldere van de Maten van Peegie, Benoit Vercaemst van De Overburen en ook Nathalie Sintobin. Zij maakt de wandelaars warm voor haar Krottegem vanop de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. “De Route de Roelevard passeert langs De Slapende Vrouw van kunstenaar David Walker. Het werk is ooit verkozen tot de strafste straatkunst van Vlaanderen en Brussel”, zegt zij. “Dat was op zich al fantastisch, maar met alle veranderingen in de stad is het nu ook echt een plek van ontmoeting geworden. Zo is er onder meer een petanquebaan aangelegd. Nu kan je dus met buren of vrienden samenkomen en petanquen met zicht op een fantastische muurschildering. Ze proberen hier wat er al is echt nog beter te maken, en dat voelen we.”

Wedstrijd

Wie in één van de vele deelnemende handelszaken een spaarkaart meeneemt en die op drie plaatsen laat afstempelen, maakt bovendien kans op een bon van 50 euro. Elke maand zullen drie gelukkigen daarmee terechtkunnen in alle deelnemende restaurants, cafés en winkels. Het plannetje van de Route de Roelevard is te vinden in alle deelnemende zaken, maar ook te downloaden via QR-codes in het straatbeeld.

Tot slot nog dit. De wandelroute werd vernoemd naar Roelevard, het grootste stadsvernieuwingsproject in jaren in Roeselare. De symbolische eerste spadesteek ervan ging in juni vorig jaar in de grond. Op dit moment wordt volop aan de vierde van twaalf verdiepingen gebouwd. Het project omvat 81 appartementen, 6.000 vierkante meter kantoren, 650 vierkante meter winkels, een ondergrondse parking voor 144 auto’s, 288 private fietsenstallingen en een publieke fietsenparking voor 60 fietsen. De eerste kantoren en handelsruimtes worden al eind dit jaar opgeleverd, de appartementen volgen in 2023.

LEES OOK:

Volledig scherm Tijdens de voorstelling werd een stukje van de route gewandeld door alle betrokkenen. © Maxime Petit

Volledig scherm Route de Roelevard in Roeselare. © Maxime Petit

Volledig scherm Route de Roelevard laat je onder meer kennismaken met de Kleine Bassin. © Maxime Petit