Rotary Roeselare Mercurius kookt feestmaal voor Mannahuis

Roeselare AZ Delta krijgt als eerste in Europa internatio­na­le accredita­tie stereotac­ti­sche radiochi­rur­gie

De dienst radiotherapie van AZ Delta heeft als eerste ziekenhuis in Europa een internationale accreditatie behaald voor stereotactische radiochirurgie. Dat is een zeer precieze bestralingsbehandeling waarbij heel gericht in één of enkele fracties een hoge dosis straling wordt toegediend ter hoogte van één of meerdere gezwellen in de hersenen, zowel goedaardige als kwaadaardige, waardoor de omliggende gezonde hersenen maximaal gespaard kunnen worden. Deze werkwijze zorgt voor een betere controle van de gezwellen in vergelijking met een bestraling van de volledige hersenen. Bovendien wordt de levenskwaliteit ook behouden.

14 december