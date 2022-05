Rotary Mercurius geeft sociale doelen duw in de rug

Roeselare Meer Bomen in Roeselare voorkomt rooien bomen op site Inagro

Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare is erin geslaagd om een stokje te steken voor de plannen van Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw, om een nieuwe personeelsparking aan te leggen. De burgerbeweging, die zich inzet voor het behoud van de bestaande bomen in de stad, diende bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning die Inagro, gevestigd langs de Ieperseweg in Beitem, aanvroeg. Dit omdat Inagro voor de realisatie van de parking 18 bomen wou rooien, omdat ze vreesden voor de overlevingskansen van enkele van de bomen die behouden zouden worden, er geen boomdeskundige werd aangesteld om de waarde van de bomen voor de natuur en het klimaat te evalueren, er onvoldoende groenscherm voorzien werd tussen de parking en de straat en omdat ze oordelen dat de provincie een voorbeeldfunctie heeft op vlak van het behoud van bomen, groenaanleg en biodoversiteit. Het Roeselaarse college van burgemeester en schepenen volgde het bezwaar en beoordeelde de vergunningsaanvraag van Inagro ongunstig specifiek voor de plannen met de personeelsparking.

17 mei