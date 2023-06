Rotary Mercurius en Rotaract Mandeleie strijden tegen honger op school

Vrije Centrum­school organi­seert kunstwande­ling

Vrije Centrumschool Roeselare pakt op zaterdag 3 juni uit met een kunstwandeling. Starten kan tussen 15 en 16.30 uur in de afdeling langs de Zuidstraat33. Via blauwe pijlen wandel je door de drie vestigingen van de school: van de Zuidstraat naar de A. Rodenbachstraat, naar het Polenplein en eindigen gebeurt opnieuw in de Zuidstraat waar op de speelplaats een hapje, een drankje en muziek worden voorzien.