Rookontwikkeling op dak ARhus bibliotheek afkomstig van motor warmtepomp

Theater van eigen bodem in het stadspark

Op zondag 20 augustus kan je genieten van theater in openlucht. Vijf plaatselijke toneelverenigingen, improvisatietheater Ut Den Dum, Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling, Bruistheater, Draad-Poppentheater en Kinky & co, palmen het stadspark in en brengen er tussen 14 en 18 uur voorstellingen van ongeveer een kwartier. Die herhalen ze bovendien zes keer: om 14 uur, 14.45 uur, 15.30 uur, 16.15 uur, 17 uur en 17.45 uur. Zo kan je volgens je eigen voorkeur van voorstelling naar voorstelling wandelen. De toneelspelers vind je verspreid over het volledige stadspark. Meer info https://visitroeselare.be/nl/zien-en-doen/kunst-cultuur-en-muziek/theater-in-het-park-.