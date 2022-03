“Rond 15.45 uur zal ik aan de school staan met een geweer”: even paniek in Roeselaarse scholen en ziekenhuis na dreigmail

“Rond 15.45 uur zal ik aan de school staan met een geweer.” Zo ongeveer luidde de boodschap in een e-mail die zowel in vrije basisschool De Verrekijker in Rumbeke, de Burger- en Broederschool en het VISO in Roeselare binnenliep. Ook ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke kreeg de dreigmail. Meteen schoot de politie in actie en spoorde de vermeende dader op. De 19-jarige jongeman uit Roeselare zat gewoon thuis en was zich van geen kwaad bewust. Hij ontkende de mail, die in zijn naam was gestuurd, te hebben verzonden. Onderzoek bleek zijn bewering te staven. “Gelukkig was de school bijna uit”, reageert een directielid van een van de scholen. “We zorgden er wel voor dat dertig kinderen die nog in school opgevangen werden in veiligheid waren, uit het zicht van de straat. Lang duurde het niet voor we hoorden dat het loos alarm was en de dreiging verdwenen was.” Tot ontruimingen kwam het niet.