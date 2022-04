Rommelmarkt voor Roeselaarse Dierenvrienden geannuleerd

Roeselare “Witte, bruine of zwarte chocolade?”: Paashaas brengt bezoekje aan Peegie

Op de paasklokken en hun paaseierenvracht is het nog even wachten, maar de Paashaas zelf is wel al geland in Roeselare. Onze fotograaf wist hem te spotten op de Grote Markt waar hij -met een glimlach op z’n snoet- een bezoekje bracht aan Peegie, wellicht de allerbekendste Roeselaarse commerçant. Waar het gesprek over ging is ons echter niet volledig duidelijk. Wou de paashaas weten of Peegie liefst zwarte, bruine of witte chocolade lust? Of wou hij een potje schoensmeer kopen? Zeker is wel het olijke duo voor sfeer zorgt in het straatbeeld. En meer nog, de paashaas is dezer dagen op nog enkele locaties te spotten in de stad.

6 april