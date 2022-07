Rommelmarkt moet wijken naar overkant van de vaart

De rommelmarkt die De Roeselaarse Dierenvrienden jaar na jaar organiseren aan de Kop van de Vaart moet dit jaar uitwijken. Dit omdat de locatie langs de Trakelweg al ingepalmd is door de pop-up zomerbar Viva Vaart. “We hadden in april al onze toelating op zak, maar dankzij de dienst evenementen kan de rommelmarkt op zondag 10 juli toch plaatsvinden”, vertelt Jean-Pierre Caulier van De Roeselaarse Dierenvrienden. “Dit aan de overkant van de vaart, langs de Kaaistraat. De rommelmarkt is volzet, we verwachten zo’n 260 standen. Op de parking van trimsalon Payka voorzien we verschillende drank- en eetstandjes en sanitair. Ook ter hoogte van Voeders Debaillie komt er een drankstand.” Bezoekers zijn er op zondag 10 juli welkom vanaf 6 uur tot rond 17 uur. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar de organiserende vereniging. De Roeselaarse Dierenvrienden helpen mensen, stichtingen en verenigingen die dierenartskosten en de aankoop van medicatie niet zelf kunnen betalen. Meer via http://www.deroeselaarsedierenvrienden.be.