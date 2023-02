Romantisch ontspannen in het zuiden van West-Vlaanderen: in deze 4 privésauna’s kom je op Valentijn helemaal tot rust

Roeselare Pornoactri­ce Jada Sparks opent eigen lingerie­win­kel: “Noem het gerust slaapkamer­lin­ge­rie. Sexy, maar tegelijk ook uitdagend”

Oh My Sparks. Onder die naam lanceert de Roeselaarse pornoactrice Jada Sparks (32) haar eigen online lingeriezaak. Niet alleen omdat ze al jaren gepassioneerd is door mode, maar ook na complimenten over de sexy niemendalletjes die ze zelf draagt voor haar job. “Het is niet makkelijk mooie en unieke lingerie te vinden die betaalbaar is”, beseft Jada.

30 januari