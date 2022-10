Roeselarenaar die bewusteloze man uit brandende bestelwagen bevrijdde, gehuldigd voor heldendaad

Piotr was op 30 januari 2021 aan het werk was als bewakingsagent voor de firma T&D Security toen hij een bestelwagen met Poolse nummerplaat in lichterlaaie zag staan. “Mijn collega en ik hebben er alles aan gedaan om het slachtoffer te bevrijden. We hebben de chauffeur moeten optillen en probeerden zo snel mogelijk afstand te nemen van de brandende auto”, reageert Piotr. “We hebben ook de brandweer en de ambulance verwittigd, die snel ter plaatse waren. We kregen een bedanking van de vader van de Poolse man en de firma waarvoor hij werkte. Ik ben blij dat alles uiteindelijk goed afgelopen is en deze erkenning geeft me een goed gevoel.”