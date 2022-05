Roeselare zingt Oekraïens volkslied uit solidariteit met vluchtelingen overal ter wereld

Roeselare Slachtof­fer (67) moedwilli­ge aanrijding spreekt voor het eerst: “Het was een moordaan­slag, niet meer en niet minder”

Johan Vermeulen (67) uit Roeselare is dinsdag voor het eerst in vijf weken enkele minuten buitenshuis geweest. “Even proberen te wandelen, meer niet”, zegt hij. Vorige maand werd de gepensioneerde leerkracht met zijn elektrische fiets doelbewust van de weg gemaaid door een gedrogeerde twintiger. “Ik heb alles van horen zeggen, want ik ben pas in het ziekenhuis wakker geworden. Verwonderd dat ik daar was, onwetend over wat er gebeurd was. Een moordaanslag, weet ik nu.”

27 april