Roeselare zet strijd tegen racisme verder met getuigenissen van slachtoffers in ARhus en omstaanderstrainingen: “Het is niet altijd eenvoudig om als getuige te reageren”

Roeselare is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen. Toch komen vooroordelen en discriminatie nog te vaak voor. Daar wil de stad in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme iets aan doen met een reeks getuigenissen op 25 maart in ARhus. Later dit jaar worden ook vormingsmomenten geboden die slachtoffers en getuigen leert hoe ze met racisme kunnen omgaan.

Elk jaar wordt naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme rond 21 maart een actie georganiseerd in Roeselare. Na eerder ‘Kleuren tegen Racisme’ en ‘Dansen tegen Racisme’, waarbij vooroordelen in het onderwijs aangepakt werden, wordt het thema dit keer onder de aandacht gebracht met een ‘levende bibliotheek’ op zaterdag 25 maart. Daarbij komen zes Roeselarenaars die zelf te maken kregen met racisme hun verhaal doen, in een-op eengesprekken aan tafel.

Aanbevelingen realiseren

Daar houdt het niet op, want in 2022 organiseerde Roeselare ook al dialoogtafels onder de noemer ‘Samen tegen Racisme’. 54 Roeselarenaars namen toen deel en er werden verschillende aanbevelingen en ideeën uit gedistilleerd. Die aanbevelingen wil de stad realiseren in 2023. Concreet wil Roeselare beter inzetten op communicatie en dienstverlening op maat van iedereen, op het ondersteunen van leerkrachten, op het creëren van plekken en momenten waar mensen elkaar kunnen leren kennen op sensibilisering. Ook Roeselarenaars leren reageren wanneer ze getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag was een van de aanbevelingen.

Ook voor stadspersoneel

Om aan dat laatste een mouw te passen worden er in de loop van het voorjaar gratis ‘omstaanderstrainingen’ georganiseerd. “Het is niet eenvoudig om te reageren, zowel als slachtoffer of als getuige”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Michèle Hostekint (Vooruit). “Vaak wil je wel reageren, maar misschien durf je niet of wil je niet de eerste zijn. Of je hebt schrik dat anderen zullen vinden dat je overdrijft. De omstaanderstrainingen bieden een antwoord op deze situaties. We organiseren die opleiding voor burgers, maar ook voor het stadspersoneel, jeugdwerking, professionele partners, horeca en gemeenschapswachten. Non-discriminatie moet gedragen worden door iedereen, want enkel samen maken we van Roeselare een stad waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Dat dergelijke acties nodig blijven, onderschrijft ook gelijkekansencentrum UNIA, dat in het afgelopen jaar 31 klachten over racisme ontving. “Dat zijn er 31 te veel”, aldus nog Michèle Hostekint. “Het werkelijke aantal mensen dat ermee te maken krijgt ligt ongetwijfeld veel hoger aangezien lang niet iedereen klacht indient. Vaak komen racistische gedragingen voort uit onwetendheid, angst voor het onbekende of vooroordelen. Reden te meer om op lange termijn in te zetten op non-discriminatie en daarom sloot Roeselare zich in 2020 al aan bij het Europees netwerk ECCAR, of European Coalition of Cities Against Racism.”

Inschrijven voor de Levende Bibliotheek of voor de vomingsmomenten kan via www.iedereen.vanrsl.be.

