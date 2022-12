Roeselare wil tegen 2030 130 deelwagens in het straatbeeld

Het was Eddy Demeersseman (Groen) die tijdens de gemeenteraad pleitte voor meer deelauto’s in het straatbeeld. Schepen van mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V) liet weten dat er verschillend” acties ondernomen worden. “Zo schrijven we deelauto’s in bij grote ruimtelijke projecten zoals Roobaertpark, werken we aan een herziening van de stedenbouwkundige verordening waarbij we ook willen inzetten op deelauto’s, nemen we deelauto’s mee in de geplande mobiliteitsstudie en schreven we ons in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact wat inhoudt dat we tegen 2030 twee deelwagens per 1.000 inwoners willen, dus 120 tot 130 deelwagens tegen 2030.” Daarnaast gaf de schepen mee dat de stadsdiensten dit jaar zelf voor 94 riten gebruik maakte van de deelwagens, goed voor 3.171 kilometer.”