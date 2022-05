Roeselare wil parkeren van vrachtwagens verder stroomlijnen

“De laatste jaren werd er in Roeselare veel extra ruimte voor bedrijventerreinen gerealiseerd wat zorgt voor een toenemend aantal vrachtwagens in de regio”, aldus Carron. “Niet elk bedrijf heeft voldoende plaats om deze vrachtwagens op hun eigen terrein te stallen. Veel vrachtwagenchauffeurs nemen hun vrachtwagen dan ook mee naar huis, waardoor ze soms een volledig weekend blijven staan in een woonomgeving of langs de grotere wegen. Maar een muur van vrachtwagens kan leiden tot gevaarlijke situaties voor fietsers en personenwagens nabij de kruispunten. Ook voor handelaars, die hun toonzaal hebben langs een weg waar vrachtwagens parkeren, kan het storend zijn dat hun zichtbaarheid ontnomen wordt. Waar in Roeselare is het momenteel toegelaten om vrachtwagens te parkeren of opleggers achter te laten? Zijn er plannen om nieuwe parkeerzones te creëren of zones te verplaatsen?”