Roeselare wil iedereen uit zijn zetel krijgen tijdens Week van de Beweging

Zo kun je in ARhus op 26 en 29 oktober VR-brillen uitproberen. Hogeschool Vives organiseert er onder andere demo’s VR sabeldansen en schijnboksen. “Virtual Reality kent ook buiten de entertainmentsector al heel wat toepassingen”, verduidelijkt Charlotte Ramboer, praktijklector in Vives, bachelor verpleegkunde campus Roeselare. “In onze opleidingen komt dit aan bod om beweging te stimuleren, afleiding te vormen voor pijnprikkels of om op een veilige manier te oefenen en te bewegen.”

Sportbak

Om meer mensen aan het bewegen te krijgen, lanceert de stad de Sportbak op TRAX. Dit is een mobiele bak gevuld met innovatieve en traditionele sportmaterialen waar je al vanaf twee mensen mee aan de slag kunt: badminton, baseball, kanjam, rugby, spikeball, ultimate frisbee, wackitball en footvolley. Reglementen, spelfiches en demofilmpjes kan je bekijken door de QR-code op de bak te scannen. “Met dit nieuwe sportconcept willen we jongeren en buurtbewoners stimuleren om meer te bewegen", verduidelijkt schepen José Debels.

Verder kun je in ARhus onder andere een hele week sport- en beweegtoestellen van GOED uitproberen via een beweegparcours, is er een (groot)ouder-kindbeweegsessie en de gespreksavond ‘Wat beweegt je?’ met onder andere Belgian Tornado en Olympiër Alexander Doom. In De Keuken van Roeselare leer je een energiereep maken, het sportmedisch centrum Sport’ R van AZ Delta zet de deuren open, je leert trainen met de IPitup-beweegbank en KOERS organiseert samen met CM een infosessie ‘Actief en energiek de dag door’. Meer info op www.weekvandebeweging.be. Voor verschillende activiteiten moet je inschrijven.

Tweede leven voor sportmateriaal

In scholen, sportaccommodaties van de stad, de inkomhal van AZ Delta campus Rumbeke en campus Brugsesteenweg, maar ook in KOERS en ARhus De Munt duiken tijdens de Week van de Beweging verzamelboxen van de Kringwinkel op om sportmateriaal dat je niet meer gebruikt in te zamelen. Bedoeling is om via deze grootse inzamelactie gebruikte spullen een tweede leven te geven via De Kringwinkel.

