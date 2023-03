Roeselare warmt zich op voor Dag van de Buren: "Warmtenet ligt hier niet enkel onder, maar ook boven de grond"

Sinds 2009 nodigt de stad alle inwoners uit om op de laatste vrijdag van mei mee te doen met Dag van de Buren. “Want een goeie buur is beter dan een verre vriend en Roeselare is een stad ‘who cares’, waar het warmtenet niet enkel onder maar ook boven de grond ligt”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V) die oproept om op 26 mei opnieuw een versierde stoel buiten te zetten en met je buurt buiten te komen voor een gezellig samenzijn. “Als kers op de taart zetten we straks ook weer samen met een bekende Vlaming enkele hartelijke buren in de bloemetjes”, weet de burgemeester. Hiervoor kan iedereen zijn of haar buur tot en met 27 april nomineren via buurten.roeselare.be.