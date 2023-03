Roeselare verwelkomt Belgische topschilderijen dankzij Het Kunstuur, onder andere Stijn Meuris en Wim Opbrouck vertellen het verhaal achter de werken

Roeselare zet strijd tegen racisme verder met getuigenis­sen van slachtof­fers in ARhus en omstaander­s­trai­nin­gen: “Het is niet altijd eenvoudig om als getuige te reageren”

Roeselare is een stad waar iedereen zich moet kunnen thuis voelen. Toch komen vooroordelen en discriminatie nog te vaak voor. Daar wil de stad in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme iets aan doen met een reeks getuigenissen op 25 maart in ARhus. Later dit jaar worden ook vormingsmomenten aangeboden die mensen leert hoe ze met racisme kunnen omgaan.