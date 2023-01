Roeselare versterkt oefenkansen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers: “Taal is de sleutel om sneller thuis te komen in de stad”

Roeselare Terwijl onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) ouders die geen moeite doen om hun kleuter Nederlands te leren strenger wil aanpakken , trekt het Roeselaarse stadsbestuur meer dan ooit de kaart van oefenkansen Nederlands voor nieuwkomers. Nieuw is het digitale aanbod Parlangi en oefenkansen in de school van het eigen kind.

“Wij geloven helemaal niet in de aanpak van minister Weyts,” opent schepen Michèle Hostekint (Vooruit). “Je moet mensen niet sanctioneren omdat ze onvoldoende Nederlands spreken. Daarentegen moet je ervoor zorgen dat ze de taal leren want dat is de motor van participatie in de stad, de sleutel om ervoor te zorgen dat mensen sneller hun plek vinden, sneller thuiskomen in de stad.”

In 2022 kwamen 634 anderstalige nieuwkomers in Roeselare wonen. Momenteel volgen er 1.174 cursisten Nederlandse les. “Maar enkel taallessen zijn onvoldoende”, oordeelt de schepen. “Het is belangrijk dat je een taal onderhoudt en oefent, ook buiten het klaslokaal. Daarom maken wij samen met verschillende partnerorganisaties en vrijwilligers werk van oefenkansen Nederlands. Dit zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Een team van 250 vrijwilligers zorgt dit schooljaar voor 2.550 oefenkansen, een verbluffend cijfer dat toont dat Roeselare een warme, solidaire stad is.” Het gaat onder meer om praattafels in ARhus, de buddywerking waarbij een vrijwilliger een nieuwkomer laat kennismaken met de stad én de taal oefent, taalkriebels voor kleuters,...

Schepen Hostekint gelooft rotsvast in oefenkansen Nederlands.

Digitaal en bij de kinderen op school

Recent kreeg de stad nog een Vlaamse subsidie van 135.000 euro om de bestaande oefenkansen Nederlands te versterken. “We lanceren ook twee nieuwigheden. In eerste instantie is er het digitale aanbod Parlangi”, duidt de schepen. “De praattafels worden niet voor iedereen op het meest geschikte moment georganiseerd en daarom bieden we nu ook oefenkansen met een mentor via videochat. Daarnaast start Groep Intro ook met oefenkansen in de schoolomgeving. Ouders van kinderen die school lopen, krijgen in diezelfde school de kans om Nederlands te oefenen. Gelijktijdig wordt er ook kennis gedeeld over onder meer vakantiekampen, hoe een rapportenavond verloopt, ...”

Meer op welzijnswijzer.roeselare.be/ik-wil-nederlands-oefenen.

