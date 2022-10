Roeselare verlengt alcoholverbod op Stationsplein en De Munt voor onbepaalde duur: “Het past niet om er te staan zuipen”

Roeselare Huis van het Kind zet wasbare luiers in de kijker

Het Huis van het Kind organiseert op donderdag 27 oktober een infoavond over herbruikbare luiers. Dit specifiek voor ouders met een baby of peuter. Tijdens deze infosessie maak je kennis met wasbare luiers, ontdek je de verschillende luiersystemen met hun voor- en nadelen en de verschillende modellen. De workshop is gericht op praktische vragen. Zo wordt bijvoorbeeld besproken hoe je de wasbare luiers meeneemt buitenshuis of naar de opvang. Ook luierwas komt aan bod. De infosessie is gratis en start om 19.30 uur in het Welzijnshuis langs de Gasthuisstraat 10. Inschrijven doe je via huisvanhetkindroeselare.be/de-wondere-wereld-van-wasbare-luiers.

13 oktober