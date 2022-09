Roeselare verhoogt premie voor groenbemesters

Izegem Knuffel­beer op venster­bank vat vuur: moeder en 3 kinderen ongedeerd

In het centrum van Izegem is woensdagnamiddag brand uitgebroken in de voorkamer van een woning. Een knuffelbeer op de vensterbank vatte er vuur. Mogelijk vloog de beer in brand door toedoen van het spelend jongetje van het gezin.

7 september