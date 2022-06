Roeselare verbiedt deze zomer alcohol op Stationsplein en De Munt: “Preventief, om overlast te voorkomen”

Preventief

Op het Stationsplein waren er in het verleden wel al vaker problemen. “Maar het is niet zo dat het alcoholverbod er komt omdat er een verergering is van de toestand”, aldus de burgervader. “In de periode van 24 februari tot 31 mei werden 13 pv’s opgemaakt voor openbare dronkenschap met 11 bestuurlijke aanhoudingen, 12 inzake fysiek geweld en uit analyse blijkt dat op 1 uitzondering na dit steeds over partijen gaat die elkaar kennen. Ook werden 7 pv’s opgemaakt inzake drugs. Elke vaststelling en pv is er één te veel maar het is geen situatie om repressief maar eerder preventief op te treden. Wel zien we een stijging inzake het aantal fietsdiefstallen aan het station. In de laatste vier maanden werden er 36 geregistreerd. Maar de ophelderingsgraad ligt hoog en door gericht toezicht en de recherche die goed opvolgt lijkt deze trend gestabiliseerd lijkt. Maar we volgen dit nauw op. Ook op het vlak van handhaving wordt de inzet verder versterkt. Onlangs keurde de politieraad de inzet van een extra securitybewaking goed, en werden met de NMBS afspraken gemaakt over nauwere inzet van terreinverkenners en verhoogde bewaking in en rond het stationsgebouw en de parking.”