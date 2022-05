Roeselare trekt jaarlijks 270.000 euro uit in strijd tegen lege brooddozen in de basisscholen

In Roeselare groeien bijna één op zes kinderen op in kansarmoede volgens de kansarmoede-index 2020 van Kind en Gezin. “Als we dit aantal afzetten tegenover het aantal leerlingen in het basisonderwijs, komt dit neer op 1.200 leerlingen op een totaal van 7.165 leerlingen”, weet schepen Hostekint. “De stad vindt dat elk van die 7.165 leerlingen recht heeft op betaalbare en gezonde voeding op school. We willen de toegang tot voeding op school vergroten voor alle kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie. Hiermee vergroten we de ontwikkelingskansen van alle kinderen, gezien kinderen zonder honger zich energieker voelen en aandachtiger zijn in de klas.”

Inspiratiegids

Tijdens het voorbije schooljaar heeft de stad samen met drie pilootscholen, GO! MPI Sterrebos, SBS De Octopus en vrije basisschool Sprankel (tot voor kort Sint-Lutgart nvdr.) onderzocht wat werkt en wat niet werkt. Op basis van die ervaring werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt dat maandag unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad en vanaf volgend schooljaar in voege treedt. “Via het reglement bieden we jaarlijks 270.000 euro financiële ondersteuning aan de Roeselaarse basisscholen aan”, weet de schepen. “We hebben ervaren dat leerkrachten en directies het best geplaatst zijn om in te schatten wat hun leerlingen nodig hebben en hoe de school hieraan tegemoet kan komen. Daarom legt het reglement weinig voorwaarden op. Wel ondersteunen we de scholen optimaal via een inspiratiegids vol goede praktijken en hebben we er ook voor gezorgd dat het subsidiereglement weinig administratief werk met zich meebrengt.” In april 2023 wordt het reglement een eerste maal geëvalueerd en eventueel verfijnd.